44-летний Станислав Бушуев из Выксы погиб в СВО. Фото: информационное агентство «Выкса РФ».

Станислав Бушуев из Выксы погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает информационное агентство «Выкса РФ».

- Выкса.РФ выражает соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Станиславу Бушуеву было 44 года. Он отправился в зону специальной военной операции добровольцем. По словам его дочери Полины Бушуевой, мужчина участвовал в боях за Артёмовск и погиб 21 ноября 2022 года из-за взрыва термобарического снаряда.

Прощальная церемония состоится 7 февраля. Похороны пройдут на Новом южном кладбище в 13:00.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Станислава Бушуева.