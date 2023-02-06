Экс-руководство ТСЖ, похитившее более 7 миллионов рублей, осуждено в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшее руководство ТСЖ, которое похитило денежные средства жильцов на сумму более 7 миллионов рублей, осуждено в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, в период с 2014 года по 2019 год председатель правления ТСЖ «ИФМ-Афонино» и главный бухгалтер, используя свое служебное положение, похитили более 7 миллионов рублей, которые им передали жильцы в качестве оплаты за коммунальные услуги.

Согласно информации, суд назначил наказание экс-руководителю в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

- Бухгалтеру ТСЖ суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года, - отметили в пресс-службе. - Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, бухгалтер пильнинской школы присвоила более 700 тысяч рублей из средств на школьное питание.