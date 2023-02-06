Недавно найденная икона «Крест с предстоящими» прибыла в Александро-Невский собор Нижнего Новгорода. Фото: Глеб Пушменков

Недавно найденная икона «Крест с предстоящими» прибыла в Александро-Невский кафедральный собор Нижнего Новгорода 6 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Напомним, старинную икону «Крест с предстоящими» нашли в Нижегородском женском Крестовоздвиженском монастыре 31 января. Стоит отметить, что она серьезно повреждена. Нашли икону завернутой в ветхую ткань и газету от 3 сентября 1917 года.

Так, вновь обретенная икона «Крест с предстоящими» принесена в Александро-Невский кафедральный собор, где ее торжественно встретили. Встречу возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

- Сегодня мы встречаем эту святыню в кафедральном соборе, и пусть чудо обретения образа укрепляет всех нас, придает сил, чтобы жить по христианским заповедям и служить Господу, - обратился митрополит к духовенству и мирянам.

После обращения митрополит Георгий возглавил Божественную литургию. Согласно информации, икона будет пребывать в Александро-Невском соборе до 13 февраля 2023 года.