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НовостиОбщество6 февраля 2023 15:42

Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде

Предложения по расширению вариантов НТО предлагали сами предприниматели
Полина ШИБАЛКИНА
Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде.

Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о внесении изменений в каталог форэскизов нестационарных торговых объектов. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

По словам Юрия Шалабаева, предложения по расширению вариантов НТО предлагали сами предприниматели.

- Наш город меняется, становится более современным, удобным, красивым, притягивает многочисленных гостей и бизнес. Поэтому внешний облик чрезвычайно важен, - отметил глава города.

Согласно информации, конструкции НТО должны быть быстровозводимыми и мобильными, без фундамента. Каркас должен быть из лёгких металлических конструкций. А для возведения объекта и его отделки должны использоваться лёгкие металлические конструкции, пластиковые и металлические облицовочные панели. Кроме этого, стекло может быть простое или тонированное, а рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по RAL (международный стандарт выбора цвета).