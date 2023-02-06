Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о внесении изменений в каталог форэскизов нестационарных торговых объектов. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

По словам Юрия Шалабаева, предложения по расширению вариантов НТО предлагали сами предприниматели.

- Наш город меняется, становится более современным, удобным, красивым, притягивает многочисленных гостей и бизнес. Поэтому внешний облик чрезвычайно важен, - отметил глава города.

Согласно информации, конструкции НТО должны быть быстровозводимыми и мобильными, без фундамента. Каркас должен быть из лёгких металлических конструкций. А для возведения объекта и его отделки должны использоваться лёгкие металлические конструкции, пластиковые и металлические облицовочные панели. Кроме этого, стекло может быть простое или тонированное, а рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по RAL (международный стандарт выбора цвета).