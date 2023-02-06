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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:57

Проезд у Дворца спорта на проспекте Гагарина временно перекроют 7 февраля

Транспортное движение будет приостановлено с 7:00 до 22:00
Полина ШИБАЛКИНА
Транспортное движение будет приостановлено с 7:00 до 22:00.

Транспортное движение будет приостановлено с 7:00 до 22:00.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта у Дворца спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина будет временно ограничено 7 февраля 2023 года. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, транспортное движение будет приостановлено по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29. Проезд будет перекрыт для нижегородцев с 7:00 до 22:00. Автомобилистам необходимо заранее ознакомиться со схемой движения, а также следовать указаниям дорожных знаков.

- Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, - добавили в департаменте.

Стоит отметить, что 7 февраля 2023 года состоится матч между нижегородским хоккейным клубом «Торпедо» и хоккейным клубом из Владивостока «Адмирал».

Напомним, движение транспорта ограничат в поселке Новинки из-за соревнования «Лыжня России-2023» 11 февраля.