6-комнатная квартира с видом на Нижегородский кремль продается за 149 миллионов рублей. Фото: сайт бесплатных объявлений.

6-комнатная квартира с видом на Нижегородский кремль продается за 149 миллионов рублей. Роскошный пентхаус располагается на последнем этаже девятиэтажного дома по Верхневолжской набережной. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Согласно информации, общая площадь элитного жилья составляет почти 290 квадратных метров. Также имеется терраса размером в 40 квадратных метров. По словам продавца, в квартире сделан стильный ремонт из дорогих материалов по авторскому дизайн-проекту. Он уверен, что это эксклюзивное и уникальное предложение.

- Вы ощутите себя в самом настоящем Дворце с энергетикой достатка, роскоши и уюта. Простор для дизайнерских идей, - пишут в объявлении.

Также стоит отметить, что вся мебель, элементы декора и искусства в пентхаусе достанутся новому владельцу квартиры.

Напомним, дом купца Вялова на улице Рождественской подешевел на 6 миллионов рублей.