С 1 марта 2023 года вступают в силу новые правила рыболовства

В новой редакции правил рыболовства акватория реки Оки официально разделяется на два района, условная граница пройдет в районе поселка Хабарское. Ограничения в нерестовый период остаются прежними, но вступают в силу в разные даты. От устья реки до поселка Хабарское нерестовые ограничения будут действовать с 10 апреля до 10 июня, от поселка Хабарское и выше по течению – с 1 апреля до 10 июня. Это единственный пункт правил, для которого введено условное деление акватории Оки. Все остальные правила, как и внесенные в них изменения, регулируют нормы рыболовства во всей акватории Оки.

«Я сам рыбак, хотя рыбалка для меня – это в первую очередь хобби, пойманную рыбу я обычно выпускаю обратно в водоем. Тем не менее я осознаю свою ответственность и понимаю, что бесконтрольный вылов рыбы из спортивного интереса или с целью реализации недопустим. Поэтому призываю всех любителей рыбалки соблюдать установленные правила рыболовства, они необходимы в первую очередь для того, чтобы сохранить популяцию рыб в наших реках», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

С 1 марта 2023 года снижается суточная норма вылова рыбы с 10 до 5 килограмм, малька и живца – до 50 экземпляров. При этом сохраняется норма вылова судака – 3 штуки, а норма вылова щуки даже увеличилась – до 5 экземпляров общим весом не более 5 килограмм.

Изменились сроки добычи налима – его вылов запрещен в период с 15 декабря по 31 января.

Для добычи малька и живца рыболовы-любители могут применять подъемники размером не более 100 см (длина, ширина, высота) и размером отверстий не более 10 мм. Однако данные подъемники обязательно должны быть выполнены из несетных материалов, предыдущая же редакция правил допускала применение сетных рыболовных орудий. Для ловли рыбы на живца можно использовать 5 жерлиц, но общее количество крючков, которыми пользуется рыболов на всех орудиях лова, не должно превышать 10 штук.

За соблюдением правил рыбной ловли в Дзержинске следят сотрудники Дзержинского подразделения отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородской области. За 2022 год к административной ответственности за использование запрещенных орудий лова рыбы были привлечены 135 человек, 225 орудий было изъято на месте применения. За незаконную добычу водных и биологических ресурсов задержали 35 браконьеров, все они привлечены к уголовной ответственности.

«Чаще всего мы сталкиваемся с нарушением правил лова рыбы в период нереста, с катеров и моторных лодок, с превышением количества крючков на орудиях лова, – рассказал инспектор отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Нижегородской области Дмитрий Караваев. – Но есть одно достаточно частое нарушение, которое не связано непосредственно с ловлей рыбы, и поэтому рыбаки не уделяют этому должного внимания. В водоохранной зоне водоемов запрещено передвигаться на транспорте и оставлять автомобили на стоянку, за это тоже предусмотрены штрафы».

Напомним, 26 февраля на Бабинском затоне состоится традиционный фестиваль по ловле рыбы со льда «Ледовых дел мастер», организованный рыболовным сообществом Дзержинска «Fish Battle Team».