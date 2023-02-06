Повторные общественные обсуждения по застройке Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся 10 февраля. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Повторные общественные обсуждения по застройке Черниговской набережной в Нижнем Новгороде стартуют с 10 февраля 2023 года. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

Напомним, две гостиницы и девять многоквартирных жилых домов собираются построить на Черниговской набережной. Развивать территорию площадью в 17,3 га собирается АО «Бриджтаун Чайка». Строительство будет вестись в границах улиц Черниговской, Гаршина, Мельничного переулка и Казанской площади.

Так, первые общественные обсуждения проекта проводились до 3 февраля 2023 года. Как отметила градозащитница Анна Давыдова, в ходе организации обсуждений были выявлены нарушения. Так, отсутствовала экспозиция по теме.

В итоге общественные обсуждения по застройке Черниговской набережной решили проводить повторно. Нижегородцы смогут высказать своё мнение по этому вопросу с 10 по 20 февраля 2023 года.