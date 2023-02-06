300 дополнительных мест для детей создадут в санаторно-оздоровительных центрах Нижегородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

300 дополнительных мест для отдыха детей создадут в санаторно-оздоровительных центрах Нижегородской области. Средства на эти цели направят из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое предложение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в 2023 году и плановом периоде.

Согласно информации, для организации отдыха и оздоровления детей планируется создать шесть быстровозводимых конструкций. На это направят 111,8 миллионов рублей. Так, на эти средства хотят организовать 300 мест отдыха детей. По сто мест будет оборудовано в новых конструкциях детских санаторно-оздоровительных образовательных центрах «Салют» и «Лазурный», а также в детском оздоровительном центре «Дружба».

- В оздоровительных центрах ребята не только отдыхают, но и получают дополнительные знания, приобретают новых товарищей и единомышленников. Это важно как для самих детей, так и для их родителей, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, школу №100 с углублённым изучением отдельных предметов в Нижнем Новгороде должны открыть в феврале 2023 года.