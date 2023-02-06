Волна эвакуаций прокатилась по нижегородским школам 6 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая эвакуация вновь прокатилась по нижегородским школам 6 февраля. Тревога прошла как в школах Нижнего Новгорода, так и города Кстово. Об этом в соцсетях сообщают родители учеников и сами учащиеся.

К этому часу известно о том, что эвакуация проходила в школах №130, 176, 55, 96, 149 Нижнего Новгорода, а также в кстовской школе №5, лицее №7 и ждановской школе.

- Нам детей отдали без верхней одежды и рюкзаков. Учитель написал, что работают спецслужбы в школе. К счастью, все хорошо. Завтра в обычном режиме учатся, - написала нижегородка Виктория С.

Правоохранительные органы и местные власти пока не комментируют происходящее.

Отметим, что массовые эвакуации в школах в последнее время не редкость. Так, некоторое время назад в столице Приволжья также эвакуировали учебные заведения.