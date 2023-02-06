Автобусный маршрут А-63 могут изменить в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусный маршрут А-63 хотят изменить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова.

Так, обсуждается возможность переноса участка маршрута А-63 с улицы Рокоссовского на улицу Ванеева и площадь Советскую. Далее планируется направить маршрут по улицам Васюнина и Ивлиева до конечного остановочного пункта «Кузнечиха-2».

В настоящее время остановочный пункт маршрута А-63 располагается у ТРЦ «Жар-Птица». По словам Алены Чернышовой, здесь не хватает места для автобусов, особенно в выходные дни.

Предполагается, что после изменения автобусного маршрута А-63 у нижегородцев появится дополнительная возможность добираться до поликлиники № 30. Кроме этого, перенос А-63 до конечного пункта «Кузнечиха-2» позволит в будущем перейти на использование автобусов большого класса.

- Граждане могут высказать свое мнение по указанным изменениям маршрута в колл-центр пассажирского транспорта, - добавила Алена Чернышова.