Два дополнительных автобуса добавили на маршрут Т-24 в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Два дополнительных автобуса появились на маршруте Т-24 в Нижнем Новгороде. Об этом информирует старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова.

Согласно информации, нижегородцы жаловались на перегруженность маршрута. Тогда перевозчик ООО «Футбол» добавил еще два дополнительных автобуса. По словам Алены Чернышовой, отображение автобусов в навигационной системе начнется на этой неделе. Кроме этого, планируется приобрести еще несколько машин на этот маршрут.

- Пассажирское предприятие рассматривает возможность дополнительного приобретения автобусов для использования на маршруте, - добавила старшая смены.

Напомним, Т-97 оказался самым востребованным частным маршрутом в Нижнем Новгороде за 2022 год.