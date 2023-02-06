Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за обрушения потолка в медицинском центре в Заволжье

Организована процессуальная проверка. ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичное Заволжье»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин проконтролирует процессуальную проверку, которую организовали из-за обрушения потолка в медицинском центре в Заволжье Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Напомним, большой кусок потолка обвалился и разбился на части в медицинском центре. О чрезвычайном происшествии в ЦРБ по улице Пискунова рассказали сами очевидцы в социальных сетях. Как оказалось, потолок обвалился около кабинета терапевта. По словам местных жителей, потолок начал осыпаться давно.

Министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировало обрушение потолка в ЦРБ города Заволжья. Так, работу Центра здоровья планируют перенести в другое здание.

В настоящее время СУ СК России по Нижегородской области проводит проверку из-за обрушения потолочного перекрытия. По результатам проверки и.о. руководителя управления Александр Дыньков должен представить доклад об обстоятельствах случившегося.