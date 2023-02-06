Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 февраля. Отключения запланированы в Ленинском и Приокском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Без горячей воды останутся жильцы домов №45 и 47 по улице Голованова – «тепленькой» не будет с 9 до 16 часов.

В Ленинском районе на улице Самочкина в домах №5 и 7 запланировано отключение отопления. Однако едва ли трубы успеют остыть: его не будет всего два часа, с 10.00 до 12.00.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.