Нижегородцы смогут стерилизовать домашних питомцев со скидкой до 3 апреля

Акцию приурочили ко Всемирному дню стерилизации домашних животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Нижегородской области смогут стерилизовать домашних кошек и собак со скидкой до 3 апреля 2023 года. Об этом информирует комитет ветеринарии Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 6 февраля по 3 апреля 2023 года нижегородцы смогут стерилизовать домашних питомцев со скидкой 30% в любой государственной ветеринарной клинике региона. Акцию приурочили ко Всемирному дню стерилизации домашних животных.

- Ее основная цель – сделать услуги, от которых напрямую зависит качество жизни домашних любимцев, более доступными. Кроме того, стерилизация домашних животных способствует снижению популяции безнадзорных собак и кошек, если те по какой-то причине оказываются на улице, - отметил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

Также Михаил Курюмов добавил, что данная процедура может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев. Например, уменьшить риск онкологии, а также снизить агрессивность.