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НовостиОбщество5 февраля 2023 17:12

Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области 7 и 10 февраля

Они состоятся в центрах занятости населения региона
Полина ШИБАЛКИНА
Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области 7 и 10 февраля.

Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области 7 и 10 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заседания клубов работодателей пройдут в центрах занятости населения Нижегородской области 7 и 10 февраля 2023 года. Об этом информирует управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, 7 февраля мероприятие пройдет в Саровском филиале Нижегородского центра занятости с 9:00 до 16:00. А 10 февраля заседание состоится в Борском филиале. Мероприятие будет идти с 9:00 до 10:00.

- Кадровые консультанты центров занятости обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения, - добавили в пресс-службе.

На мероприятиях будут обсуждаться соблюдения требований законодательства в сфере занятости, трудоустройство инвалидов и несовершеннолетних на квотируемые рабочие места и многое другое.

Кроме того, нижегородцы узнают об антикризисных программах, которые предусматривают субсидирование на трудоустройство и временный перевод сотрудников в другую организацию.

Напомним, мероприятие по профориентации для инвалидов и женщин с детьми пройдет в Арзамасе.