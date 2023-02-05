Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области 7 и 10 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заседания клубов работодателей пройдут в центрах занятости населения Нижегородской области 7 и 10 февраля 2023 года. Об этом информирует управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, 7 февраля мероприятие пройдет в Саровском филиале Нижегородского центра занятости с 9:00 до 16:00. А 10 февраля заседание состоится в Борском филиале. Мероприятие будет идти с 9:00 до 10:00.

- Кадровые консультанты центров занятости обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения, - добавили в пресс-службе.

На мероприятиях будут обсуждаться соблюдения требований законодательства в сфере занятости, трудоустройство инвалидов и несовершеннолетних на квотируемые рабочие места и многое другое.

Кроме того, нижегородцы узнают об антикризисных программах, которые предусматривают субсидирование на трудоустройство и временный перевод сотрудников в другую организацию.

Напомним, мероприятие по профориентации для инвалидов и женщин с детьми пройдет в Арзамасе.