Теплогенератор загорелся на строительной площадке метро в Нижнем Новгороде

Теплогенератор загорелся на строительной площадке метро на улице Горького в Нижнем Новгороде. Фото: Иван ВИСЛОВ

Теплогенератор загорелся на строительной площадке метро на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

- Без паники! Никаких серьезных происшествий не произошло, - пишут в представители «МетроНН».

Как объяснили в пресс-службе ГК «Моспроект-3», на строительной площадке монтажного котлована на улице Горького загорелся дизельный теплогенератор. Возгорание было локализовано самими сотрудниками компании. К счастью, никто не пострадал. Как отметили в пресс-службе помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

Напомним, строительство котлована для продления метрополитена стартовало в Нижнем Новгороде днем 19 января.