Дом купца Вялова на улице Рождественской подешевел на 6 миллионов рублей

Особняк был построен еще в 1844 году. Фото: Нижний 800.

Дом купца Вялова на улице Рождественской в Нижнем Новгороде подешевел на 6 миллионов рублей. Сейчас собственник здания оценивает его стоимость на 89 миллионов рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Дом купца Вялова расположен по адресу улица Рождественская №49. Здание было построено еще в 1844 году по проекту архитектора Антона Леера. Кроме того, в 19 веке особняк принадлежал братьям-купцам Ивану и Алексею Вяловым.

Напомним, ранее это здание продавали за 95 миллионов рублей. Согласно информации, площадь особняка составляет 1000 квадратных метров, а высота потолков — три метра. Кроме этого, имеется собственная парковка.

- Здание заточено под офис, можно под гостиницу, кабинеты с видом на набережную - многие с сан узлами, - говорится в объявлении. - Ремонт качественный, двери массив, пол керамгранит, железобетонные перекрытия, стены венецианская штукатурка, кондиционеры, интернет, видеонаблюдение.

Стоит отметить, что земля находится в аренде бесплатно, поскольку собственником был выполнен сложный ремонт этого объекта культурного наследия.