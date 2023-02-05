«Плоский» 18-этажный дом обнаружили на Мещере в Нижнем Новгороде

Здание привлекает к себе внимание из-за оптической иллюзии. Фото: GIPERNN.RU.

Внимание нижегородцев привлек необычный 18-этажный дом, расположенный в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде. Как оказалось, с определенного ракурса здание выглядит абсолютно плоским, информирует GIPERNN.RU.

Согласно информации, здание находится рядом с транспортной кольцевой развязкой улиц Пролетарской, Куйбышева и Бурнаковской. Так, многоэтажный дом привлекает к себе внимание из-за оптической иллюзии.

Если смотреть на здание со стороны улицы Сергея Акимова, то дом будто кажется двумерным. Но вблизи становится понятно, что эффект возникает из-за особой конфигурации здания. Как оказалось, дом не имеет правильной геометрической формы, а его угол сильно выступает вперед.

Напомним, многоэтажками предложили застроить набережную Оки в Нижнем Новгороде.