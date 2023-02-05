Мероприятие по профориентации для инвалидов и женщин с детьми пройдет в Арзамасе

Участников ждет групповая консультация профессионального психолога. Фото: Николай Александров

Арзамасский филиал Нижегородского центра занятости населения проведет профориентационное мероприятие «Открой свой ресурс» 9 февраля 2023 года. На встречу приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья и женщины, которые воспитывают несовершеннолетний детей. Об этом информирует управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Участников мероприятия ждет групповая консультация профессионального психолога, где будут обсуждаться вопросы трудоустройства и профессионального развития. Кроме того, планируется обсудить смену направления сферы деятельности.

- Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики, - отметили в управлении по труду и занятости населения.

Так, в рамках встречи нижегородцам дадут рекомендации по составлению резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Ранее стало известно о том, что онлайн-запись на консультацию в Нижегородскую областную детскую больницу отменили.