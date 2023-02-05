Сумма материнского капитала увеличилась в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сумма материнского капитала увеличилась в Нижегородской области с 1 февраля 2023 года, сообщает Социальный фонд России.

Согласно информации, материнский капитал за рождение первого ребенка вырос с 524,5 тысячи до 586,9 тысячи рублей. А сумма выплат на второго ребенка для жителей региона теперь составит 775,6 тысячи рублей, вместо 693,1 тысячи.

Кроме того, с февраля единовременное пособие на рождение ребенка будет теперь выплачиваться в размере 22,9 тысячи рублей, а пособие неработающих родителей по уходу за ребенком до 1,5 лет – 8,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву увеличено с 32,4 тысяч до 36,3 тысяч рублей. А после рождения ребенка они теперь будут ежемесячно получать 15,5 тысяч рублей.

- 1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 11,9% , - отметили в Социальном фонде России.

Напомним, свыше 13 тысяч нижегородских семей обратились за единым пособием на детей.