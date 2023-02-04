Онлайн-запись на консультацию в Нижегородскую областную детскую больницу отменили ФОТО: страница НОДКБ в социальной сети ВКонтакте

Запись на консультацию в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу через портал пациента стала недоступной. Нижегородцы пожаловались на изменения в комментариях на странице НОДКБ в социальной сети ВКонтакте.

Для нижегородцев было удобно записываться через портал, так как там можно было выбрать нужные дату и время для консультации.

– Через участкового врача каждый раз брать направление для консультации – это лишняя очередь в поликлинике по месту жительства, лишняя волокита по кабинетам, невозможность выбора времени приёма, приемлемого для пациента, – пишет в комментариях на странице НОДКБ Елена Я.

Представители министерства здравоохранения Нижегородской области отмечают в комментариях сообщества, что на прием к врачам НОДКБ должны записывать детские поликлиники по месту жительства и в рамках системы «врач-врач». Также записаться можно через форму, размещенную на сайте ГБУЗ НОДКБ.