Нижегородский онкодиспансер признан лучшим онкологическим учреждением в России в 2022 году

Церемония награждения премией «Будем жить» прошла 4 февраля 2023 года ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Нижегородский областной клинический онкодиспансер признан лучшим онкологическим учреждением в России в 2022 году. Церемония награждения премией «Будем жить» прошла в Московском Кремле 4 февраля 2023 года.

– Это специализированная премия, которая организована пациентским сообществом, людьми, объединёнными онкологическим диагнозом, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что сейчас большее число выявленных злокачественных опухолей относятся к 1 и 2 стадии. Это говорит о том, что рак победить можно. Кроме того, три года подряд снижается летальность в течении первого года с момента установления диагноза и растет выживаемость пяти лет.

– Я очень горжусь нашей сильной командой. Людьми, которые первыми подхватили наш девиз «бороться за каждого и помогать всем», – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака нижегородские медики напомнили о важности онконастороженного поведения, а также о способах выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.