Сроки выплат пострадавшим от ледяного дождя продлили в Нижегородской области до марта Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сроки выплат пострадавшим от ноябрьского ледяного дождя жителям Нижегородской области продлили до марта. Об этом, отвечая на вопросы граждан в социальной сети ВКонтакте, рассказывают представители министерства социальной политики Нижегородской области.

Жительница региона Ирина Б. пишет в комментариях на странице губернатора Глеба Никитина, что материальная помощь в качестве компенсации за ЧС, а именно ноябрьский ледяной дождь, так и не поступила, хотя заявления были поданы уже давно и даже сроки рассмотрения прошли.

– Выплата единовременного пособия осуществляется в течение 15 календарных дней с даты принятия решения о назначении единовременного пособия за счет средств целевого финансового резерва, – говорится в Приложении к постановлению правительства Нижегородской области от 19 августа 2022 года.

Вскоре на сообщение нижегородки ответили представители министерства социальной политики региона. Они попросили набраться терпения.

– Административными ресурсами проводится колоссальная работа. Сроки выплат были продлены до марта, – добавляют представители министерства.