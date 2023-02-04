Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 13:44

Центр здоровья в Заволжье хотят перенести в другое здание из-за обвалившегося потолка

Сейчас в здании ЦРБ огорожена часть коридора
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Центр здоровья в Заволжье хотят перенести в другое здание из-за обвалившегося потолка ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичное Заволжье»

Центр здоровья в Заволжье хотят перенести в другое здание из-за обвалившегося потолка ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичное Заволжье»

Руководство Городецкой ЦРБ планирует в перспективе перенести работу медицинского центра Заволжья в другое здание. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Такой перенос Центра здоровья связан с тем, что в здании обвалился кусок потолка.

На данный момент врач-терапевт не ведёт прием в кабинете, рядом с которым и случилось происшествие. Кроме того, часть коридора была огорожена.

Напомним, ни пациенты, ни сотрудники больницы не пострадали.