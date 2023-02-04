Центр здоровья в Заволжье хотят перенести в другое здание из-за обвалившегося потолка ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичное Заволжье»

Руководство Городецкой ЦРБ планирует в перспективе перенести работу медицинского центра Заволжья в другое здание. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Такой перенос Центра здоровья связан с тем, что в здании обвалился кусок потолка.

На данный момент врач-терапевт не ведёт прием в кабинете, рядом с которым и случилось происшествие. Кроме того, часть коридора была огорожена.

Напомним, ни пациенты, ни сотрудники больницы не пострадали.