Глеб Никитин приглашает нижегородцев на выставку «АРТ МИР»

Выставка открылась на Нижегородской ярмарке ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале приглашает жителей и гостей Нижнего Новгорода посетить выставку «АРТ МИР», которая открылась на Нижегородской ярмарке.

В одном пространстве традиционной выставки представлены авторские работы в самых разных стилях.

В одном пространстве традиционной выставки представлены авторские работы в самых разных стилях ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Как сообщается на сайте Нижегородской ярмарки, фишкой проекта является присутствие авторов.

– Здесь же можно пообщаться с художниками, понаблюдать за творческим процессом, поучаствовать в мастер-классах от авторов работ, – отметил Глеб Никитин.

С 4 по 11 февраля выставка начинает работу в 11.00, а завершает в 20.00. Проект продлится до 12 февраля. В этот день выставка будет открыта с 11.00 до 18.00.

СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ:

350₽ - для посетителей вне льготных категорий

150₽ - для детей от 12 до 18 лет, пенсионеров и посетителей льготных категорий*

бесплатно - для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого)

750₽ - абонемент на все дни выставки

* при предъявлении удостоверяющего документа категории граждан: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I-II групп, лица, сопровождающие инвалидов I групп и детей-инвалидов, ветераны ВОВ, многодетные семьи с тремя и более детьми, до достижения младшим ребенком 16 лет.