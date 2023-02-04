Нижегородские медики напомнили о важности онконастороженного поведения Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

4 февраля во Всемирный день борьбы против рака нижегородские медики напомнили о важности онконастороженного поведения, а также о способах выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, граждане, которые практикуют курение и жевание табака, также те, кто регулярно посещает солярии более подвержены возникновению онкологических заболеваний. К группе риска также относятся люди, которые подверглись длительному воздействию ионизирующего излучения и сотрудники химических производств.

Кроме того, особое внимание к своему здоровью стоит уделять людям, страдающим предраковыми заболеваниями. Это, к примеру, мастопатией и полипозом кишечника, инфицирование вирусом папилломы человека, гепатитом В и С, вирусом Эпштейна-Барра, вирусом герпеса.

Конечно, наследственная предрасположенность к онкологическому заболеванию является одним из главных факторов риска.

На сегодняшний день медицина может выявить раковое заболевание на ранней стадии в рамках профилактического осмотра и диспансеризации. Каждому человеку необходимо их периодически проходить.