Нижегородские аграрии смогут получить 500 млн рублей субсидий на покупку новых тракторов в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

500 млн рублей планирует направить Нижегородская область аграриям на покупку новых тракторов в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

По его словам, эффективность аграрного производства зависит от наличия высококачественной техники на предприятиях. Также Андрей Саносян отметил, что аграриям компенсируется до 50 процентов затрат на покупку техники по программе областной поддержки.

Как отмечает министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, размер субсидий рассчитан с учетом плана приобретения техники, которая будет субсидирована в 2023 году.

– Сельхозпроизводители региона планируют приобрести в этом году более 600 единиц различной техники на сумму 5 миллиардов рублей, – добавил Николай Денисов. – Вся она будет субсидирована по госпрограмме.

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По состоянию на 1 января 2023 года, общий автопарк сельхозпредприятий Нижегородской области насчитывает 6 139 тракторов, 1 646 зерноуборочных и 447 кормоуборочных комбайнов, 8,6 тысяч единиц почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники.