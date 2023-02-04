Смертность трудоспособных нижегородцев сократилась на 16,3 процента в январе 2023 года ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Смертность нижегородцев в трудоспособном возрасте сократилась на 16,3 процента в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

– Если перевести проценты в абсолютные цифры, то в этом году скончались на 193 человека меньше, чем в январе 2022 года, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, основное количество смертей в трудоспособном возрасте происходит в большей степени из-за образа жизни и в меньшей – зависит от медицины.

– На причины, связанные с потреблением алкоголя и табака, избыточный вес и нарушение техники производственной и бытовой безопасности - на все это приходится до 90% риска, который приводит к преждевременной смерти в ранних возрастах, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Также он отмечает, что эту тему необходимо осознать, чтобы решение ее было эффективным.