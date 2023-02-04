Министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировало обрушение потолка в ЦРБ города Заволжья

Большой кусок потолка обвалился в медицинском центре в Заволжье ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичное Заволжье»

Кусок потолка обвалился в медицинском центре города Заволжья. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу правительства Нижегородской области для уточнения обстоятельств случившегося.

Обрушение потолка действительно случилось недавно. И, как сообщалось ранее, в результате происшествия никто не пострадал.

– В настоящее время прием в соседнем кабинете врача-терапевта не ведётся, – сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Конечно, зона коридора, где были разбившиеся части потолка, огорожена.

– Руководство Городецкой ЦРБ в перспективе планирует перенести работу Центра здоровья в другое здание, – добавили в министерстве.