120 нижегородцев погибли от алкоголя и наркотиков за январь 2023 года Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За январь 2023 года от алкоголя и наркотических веществ погибло 120 нижегородцев. Регион по этому показателю находится выше среднероссийского уровня. Об этом в своем телеграм-канале рассказывает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов со ссылкой на свежие данные статистики.

Министр считает, что одних лишь предостережений медиков недостаточно, чтобы решить проблему зависимостей. Поэтому он предлагает дополнительные методы борьбы.

Так необходимо внимательно относиться к людям, которые страдают зависимостью. Нужно помочь человеку как можно раньше прийти к решению лечиться. Основная цель – замотивировать его жить.

Еще одним методом помощи людям в борьбе с зависимостью министр считает пересмотр часов продажи алкоголя. В некоторых регионах уже сократили время продажи спиртных напитков еще на один час.

– Чем больше мы об этом говорим, тем лучше: в школах, на предприятиях, в учреждениях культуры и так далее. С самого детского возраста надо воспитать инстинкт неприязни к этой теме, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

ЦИФРЫ:

Коэффициент смертности в Нижегородской области снизился на 12 процентов. Тем не менее цифра равна 43,1 на 100 тысяч человек. В среднем по России этот коэффициент составляет 26.3.