Многоэтажками предложили застроить набережную Оки в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Группа Glorax предложила застроить высотками левый берег Оки в Нижнем Новгороде. Решение о комплексной застройке было одобрено на архитектурном совете 3 февраля. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Glorax предлагает застроить участок от Молитовского моста до Приокской улицы девятью кварталами жилых домов, большая часть которых будет по 11-17 этажей, а несколько и по 25.

На территории хотят разбить общественную, детскую и спортивную парковую территории. А также построить торговый центр, школу, детские сады и поликлинику. Кроме того, вдоль застройки планируют проложить дублер проспекта Ленина, а на берегу Оки организовать террасную набережную.

Архитектурный совет одобрил проект, но порекомендовал доработать внешний облик будущих зданий, чтобы с Оки открывался вид на нетиповые застройки.