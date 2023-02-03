Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил 20-летие архиерейского служения

Обряд возведения в духовный сан был проведен 2 февраля 2003 года ФОТО: пресс-служба Нижегородской митрополии

20 лет архиерейского служения отметил Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Обряд возведения архимандрита Георгия в духовный сан проводился 2 февраля 2003 года. Уже 7 февраля Преосвященный епископ Георгий прибыл в Нижегородскую область.

Архипастырь многое сделал для просвещения нижегородцев за 20 лет служения. Так, к примеру, в Нижегородской области было восстановлено около 700 храмов.

Кроме того, Нижегородская епархия является лидером Приволжского федерального округа по количеству православных детских садов, школ и гимназий.

СПРАВКА:

Будущий митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий родился 14 августа 1964 года в белорусском городе Жлобине и стал шестым ребенком в семье. Родители были людьми глубоко верующими. Отец – Тимофей Николаевич – боевой офицер, летчик, прошедший Великую Отечественную войну.