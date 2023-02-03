Родственникам нижегородца, погибшего в СВО, Сергея Бусарова, вручили орден Мужества Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Родственникам погибшего в ходе СВО Сергея Бусарова вручили государственную награду Российской Федерации «Орден Мужества». Об этом сообщается на сайте администрации Советского района.

Глава Советского района Сергей Колотов поблагодарил мать солдата Елену Бусарову за воспитание достойного человека, героя своей страны.

– Как и другие наши земляки, не сомневаясь, Сергей встал на защиту интересов Родины. Проявляя мужество и героизм, умело и грамотно выполнял поставленные задачи. Мы гордимся Сергеем и разделяем боль утраты вместе с Вами, – сказал глава района.

Церемония вручения награды проходила в администрации Советского района. На мероприятии присутствовали военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, педагоги школы и преподаватели техникума, в которых учился Сергей.

23 апреля, в день рождения солдата, будет установлена мемориальная доска в родной школе Сергея Бусарова.

– Наша задача сохранить память о Сергее. Школьники, глядя на доску, будут помнить, что этот молодой человек отдал жизнь за мирное небо над их головами, – добавил Сергей Колотов.

Ранее мы сообщали о том, что вдове военнослужащего Сергея Коринского, погибшего в ходе СВО, вручили орден Мужества в его честь.