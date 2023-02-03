Медицинский городок отремонтируют в Урене Нижегородской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Внешний вид Уренской ЦРБ изменится уже в 2023 году – медицинский городок отремонтируют. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, медицинский городок будет выполнен в песочных тонах.

Медицинский городок будет выполнен в песочных тонах ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Кроме того, приёмное, диагностическое, хирургическое и первичное сосудистое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, которые находятся в основном корпусе также внешне изменятся.

Завершить работы по ремонту планируют уже в этом году.

– Помещения должны стать максимально светлыми и комфортными. Так, чтобы желание лечиться и задача лечить не вызвали негативных эмоций, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.