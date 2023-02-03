Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил площадку для будущего Экотехнопарка в Дзержинске ФОТО: пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта «Зеленая экономика» партии «Единая Россия» Юрий Станкевич в рамках рабочего визита посетил площадку под строительство Экотехнопарка в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Экотехнопарк в Нижегородской области будет одним из первых в России работать в соответствии с экономикой замкнутого цикла. Проектирование объекта уже ведется.

Производство продукции для строительной и дорожной отраслей, нетканых материалов, пеностекла будет строиться в Экотехнопарке на переработке полимерных материалов, резины, бумаги, стекла в продукт для дальнейшего использования.

– Высокотехнологичные предприятия, которые будут здесь располагаться, решают сразу несколько важнейших задач. Первая – это достижение технологического суверенитета, то есть целый комплекс мер в части импортозамещения и производства той продукции, которую раньше мы закупали в других странах. Вторая – это увеличение объемов утилизации промышленных и бытовых отходов, – заявил Юрий Станкевич.