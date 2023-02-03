Стадион «Водник» в Нижнем Новгороде реконструируют в 2023-2024 году

Реконструкция стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде запланирована на 2023-2024 год. В настоящее время мэрия определяется с источником финансирования. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 3 февраля.

– Это один из ключевых спортивных объектов для жителей Нижегородского района. Можно сказать символ, но сейчас он в очень плохом состоянии и, тем не менее, там функционирует муниципальная школа, – рассказал глава города.

По словам мэра, уже разработана проектно-сметная документация на ремонт, фактическое воссоздание спортивного стадиона «Водник».

Напомним, что проект реконструкции спортивной школы «Водник» на улице Алексеевской получил положительное заключение экспертизы 5 августа 2022 года.

Также стадион «Водник» хотели сделать похожим на площадку «Спорт Порт» около стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке. Разработка проекта реконструкции финансировалась за счет адресной инвестпрограммы. Стоимость проекта составляла порядка 13,8 миллионов рублей.

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