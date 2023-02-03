Завод по производству композитных стеклопластиковых материалов откроют на ОЭЗ «Кулибин». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО «Регионально-промышленная компания» планирует открыть завод по производству композитных стеклопластиковых материалов на территории ОЭЗ «Кулибин». Общий объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано между компаний и Корпорацией развития Нижегородской области.

- С учетом химического профиля проекта производство планируется разместить на территории особо экономической зоны «Кулибин», - рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. – Мы рады, что руководители компании открывают новые производства, внедряют новые технологии, расширяют свой бизнес. Это позволяет ему оставаться востребованными в своем направлении.

На первом этапе на предприятии наладят производство плоского стеклопластикового и рифленого листа. Данная продукция будет ориентирована на поставки для автомобильной и строительной отрасли.