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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:07

Завод по производству композитных стеклопластиковых материалов откроют на ОЭЗ «Кулибин»

Объем инвестиций в этот проект составит 150 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Завод по производству композитных стеклопластиковых материалов откроют на ОЭЗ «Кулибин».

Завод по производству композитных стеклопластиковых материалов откроют на ОЭЗ «Кулибин».

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО «Регионально-промышленная компания» планирует открыть завод по производству композитных стеклопластиковых материалов на территории ОЭЗ «Кулибин». Общий объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано между компаний и Корпорацией развития Нижегородской области.

- С учетом химического профиля проекта производство планируется разместить на территории особо экономической зоны «Кулибин», - рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. – Мы рады, что руководители компании открывают новые производства, внедряют новые технологии, расширяют свой бизнес. Это позволяет ему оставаться востребованными в своем направлении.

На первом этапе на предприятии наладят производство плоского стеклопластикового и рифленого листа. Данная продукция будет ориентирована на поставки для автомобильной и строительной отрасли.