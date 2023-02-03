Уголовное дело возбуждено по факту смерти сотрудника ДУКа в Нижнем Новгороде Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователем было возбуждено уголовное дело факту смерти сотрудника домоуправляющей компании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Нижегородской области.

По данным следствия, ночью 31 января 2023 года сотрудник ДУКа, находясь в подвале дома по улице проспект Октября в Автозаводском районе, получил смертельную электротравму. Подвал при этом был затоплен водой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившейся трагедии.