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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 11:31

Уголовное дело возбуждено по факту смерти сотрудника ДУКа в Нижнем Новгороде

Сотрудник находился в подвале дома в Автозаводском районе
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Уголовное дело возбуждено по факту смерти сотрудника ДУКа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено по факту смерти сотрудника ДУКа в Нижнем Новгороде

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователем было возбуждено уголовное дело факту смерти сотрудника домоуправляющей компании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Нижегородской области.

По данным следствия, ночью 31 января 2023 года сотрудник ДУКа, находясь в подвале дома по улице проспект Октября в Автозаводском районе, получил смертельную электротравму. Подвал при этом был затоплен водой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившейся трагедии.