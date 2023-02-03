Школу №100 в Нижнем Новгороде должны открыть в феврале 2023 года

Школа №100. Фото: Яндекс. Карты

Школа №100 с углублённым изучением отдельных предметов в Ленинском районе Нижнего Новгорода откроется уже в феврале. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 3 февраля.

Так, в ходе эфира нижегородка поинтересовалась, когда дети смогут вернуться в свою родную школу №100, которая была закрыта на ремонт ещё в 2021 году.

– Планируем открытие в феврале. Там, в общем-то, все работы закончены, остались небольшие недоделки, – рассказал глава города. – Школа почти готова, недочёты уберут и в феврале, надеюсь, что дети туда смогут прийти.

Напомним, что школа №100 должна была открыться после капитального ремонта ещё к 1 сентября 2022 года. В 2021 году там отремонтировали внутренние помещения, электроснабжение, отопление, водоснабжение на сумму 33 миллиона рублей.

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