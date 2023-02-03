Две заливочные машины приобретут для стадиона «Труд» в Нижнем Новгороде

Стадион "Труд" в Сормове. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Две автозаливочные машины закупят для спортивной школы «Сормово» им. Ю.П. Круглова (стадион «Труд). Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 3 февраля.

На катке тренируется хоккейная команда «Старт» и устраивают массовые катания для местных жителей.

– В этом году планируется для спортивной школы «Сормово» закупка двух автозаливочных машин. Я это решение уже утвердил. Также планируется проведение ремонта фасада здания, – рассказал глава города.

Напомним, что в июне 2022 года первая из 16 планируемых в этом году воркаут-площадок открылась на стадионе «Труд» в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Спорткомплекс включает в себя набор перекладин разной высоты для подтягивания, шведскую стенку, наклонную скамью для тренировки мышц брюшного пресса, брусья. Также на площадке есть тренажеры для укрепления мышц верхнего плечевого пояса, груди, бицепса, трицепса, спины и ног.

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