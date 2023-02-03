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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:57

Концепцию застройки набережной Гребного канала одобрил архитектурный совет Нижегородской области

Инвестор хочет построить жилье, коммерческую недвижимость и социальные объекты
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Инвестор хочет построить жилье, коммерческую недвижимость и социальные объекты

Инвестор хочет построить жилье, коммерческую недвижимость и социальные объекты

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрил концепцию застройки набережной Гребного канала на участке комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Жилье, коммерческую недвижимость и социальные объекты – все это планирует построить инвестор ООО «Берег». Он рассматривает участок площадью около 30 гектаров напротив слободы Подновье.

С учетом рекомендаций архитектурного совета этажность планируемых зданий была понижена, а основная часть домов развернута к реке. Также предполагается, что набережная будет открытым общественным пространством, и для посетителей предусмотрят парковочные места.