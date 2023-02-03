Госдолг Нижегородской области в январе составил 133 миллиарда рублей. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Госдолг Нижегородской области в январе 2023 года составил 133 миллиарда рублей. За месяц он уменьшился на 2,8 миллиона рублей благодаря уменьшению объема обязательств по ранее предоставленной государственной гарантии. Об этом сообщили в министерстве финансов Нижегородской области.

- Уровень государственного долга и долговой нагрузки региона находится на экономически безопасной отметке – 63,7 процента, - подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

По словам министра, 68,6% государственного долга составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета. Еще 31,2% приходится на государственные ценные бумаги. И 0,2% составляют государственные гарантии. При этом кредитов коммерческих банков у региона нет.