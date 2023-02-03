Нижегородских водителей начнут штрафовать за остановку на площади Революции с 4 февраля

Нарушения будут фиксировать около знака «Остановка запрещена» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штрафы за остановку на площади Революции введут в Нижнем Новгороде с 4 февраля.

– Будет осуществляться фиксация нарушений правил дорожного движения в районе действия знака «Остановка запрещена», – рассказывает в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Регистрация нарушений будет проводиться автоматически и круглосуточно.

Кроме того, будут фиксироваться остановки и стоянки автомобилей на проезжей части, которые повлекли образование препятствия для других транспортных средств.