Нижегородских водителей начнут штрафовать за остановку на площади Революции с 4 февраля

Нарушения будут фиксировать около знака «Остановка запрещена»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Штрафы за остановку на площади Революции введут в Нижнем Новгороде с 4 февраля.
– Будет осуществляться фиксация нарушений правил дорожного движения в районе действия знака «Остановка запрещена», – рассказывает в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Регистрация нарушений будет проводиться автоматически и круглосуточно.
Кроме того, будут фиксироваться остановки и стоянки автомобилей на проезжей части, которые повлекли образование препятствия для других транспортных средств.