Учения на подводных переходах трубопроводов через водные объекты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело в плановом порядке

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводных переходах магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк, через р. Волгу в Кстовском районе Нижегородской области и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Новки - Рязань через пруд Редкинский в Рязанском районе Рязанской области.

Цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций.

По единому сценарию УТЗ оператору поступила информация об аварии на подводных переходах МН и МНПП с условным выходом нефти и нефтепродукта. В ходе учений были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи. Специалисты отработали действия по условному оповещению и эвакуации.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефти и нефтепродукта была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации прибыли - линейные аварийные эксплуатационные службы нефтеперекачивающей станции (НПС) «Горький» Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) и линейной производственно-диспетчерской станции «Рязань» Рязанского РНУ.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Всего в тренировки было использовано 630 метров зимних боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 4 нефтесборщика общей производительностью 200 куб. м в час, а также ледорезное оборудование. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха.

Всего в занятиях приняли участие 35 человек, использовалось 17 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Наблюдатели положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»