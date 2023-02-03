Движение транспорта по улицам Красных Зорь и Березовской перекроют из-за замены трамвайных путей. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Движение транспорта по улицам Красных Зорь и Березовской в Нижнем Новгороде временно перекроют из-за замены трамвайных путей. Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

- С 9:00 11 февраля до 18:00 18 февраля будет временно прекращено движение транспорта по улице Березовской. Речь идет об участке пересечения с трамвайными путями по улице Буревестник, - говорится в постановлении. – При этом будет организован объезд зоны проведения работ по прилегающим улицам.

В соответствии с постановлением, также будет перекрыто движение транспорта по улице Красных Зорь на участке пересечения с трамвайными путями. Ограничение будет действовать с 9:00 18 февраля до 19:30 25 февраля. А с 9:00 21 февраля до 21:00 1 марта будет перекрыто движение по улице Березовской на участке пересечения улицы Березовской и улицы Гвардейцев.

Напомним, ранее мы писали, что в городе будет модернизирована трамвайная инфраструктура – заменено 149,3 км путей, отремонтировано 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. При этом в исторической части города 39 км совмещенных путей будет построено на современной антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов».