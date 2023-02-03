Выставка, приуроченная к 80-летию победы в Сталинградской битве открылась в Нижнем Новгороде

Экспозиция представлена в Русском музее фотографии Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка, приуроченная к 80-летию победы советской армии в Сталинградской битве 1942-1943 годов, открылась в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9а.

– В экспозиции представлены фотографии из фондов Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», – сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Фотографии советских фотокорреспондентов и кинооператоров, представленные на выставке, были сделаны в ходе сражения.

Посетители выставки смогут увидеть снимки, на которых изображены ожесточенные бои, бомбардировка, высадка морского десанта на берегах Волги, работа в цехах военных заводов. Конечно на фотографиях представлены и мужественные защитники Сталинграда, и жители, которые возвращаются в разрушенный, но не сдавшийся город.

– Эта выставка очень значима для всех нас. Несмотря на весь ужас происходивших тогда событий, эти снимки поражают удивительной теплотой и человечностью. Вся Россия ждала эти фотографии, вырезала их со страниц газет и журналов, подшивала и бережно хранила. В те годы не существовало интернета, и для миллионов людей это была единственная возможность получить хоть какую-то информацию о своих родных и знакомых, – сказала директор Русского музея фотографии Вера Тарасова.

Напомним, в Русском музее фотографии 31 января 2023 года открылась фотодокументальная выставка «Горьковчане – Сталинграду. 80-летию Сталинградской битвы посвящается».

Отметим, обе выставки будут работать до 26 февраля 2023 года.