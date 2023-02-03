Игры турнира по баскетболу пройдут в Мининском университете 4 и 5 февраля

Турнир среди мужских команд по баскетболу пройдет 4 и 5 февраля в 4 корпусе Мининского университета по адресу: пл. Минина, 7А. В соревнованиях примут участие команды высшей лиги Чемпионата Нижегородской области СШОР НГСХА, БК “Автозаводец” и БК “Дзержинск”, а также сборная Мининского университета. Турнир приурочен к 75-летию факультета физической культуры и спорта.

Сборная педагогического вуза является победителем и призером Чемпионатов Ассоциации студенческого баскетбола России и чемпионатов Нижегородской области.

- Мы гордимся нашей сборной по баскетболу: невероятно целеустремленные ребята, которые под руководством тренера Нины Фроловой достигают отличных результатов! - сказал ректор Мининского Виктор Сдобняков. - Рад, что на нашем празднике, посвященном юбилею факультета физической культуры и спорта, будут присутствовать сильные баскетбольные команды, а также наши почетные гости. Желаю всем удачи, и пусть победит сильнейший.

Среди почетных гостей турнира - директор департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков и игроки БК “Пари Нижний Новгород”.

Леонид Мольков, капитан сборной команды по баскетболу Мининского университета, студента 4 курса факультета физической культуры и спорта, рассказал, что сборная ежедневно готовится к соревнованиям

- Настрой на игры, естественно, только боевой, для нас это будет хорошей подготовкой к предстоящим серьезным играм в Ассоциации студенческого баскетбола, - поделился он. - Соперников ни в коем случаем не недооцениваем, готовы показать хороший и красивый баскетбол.

Приглашаем всех желающих стать болельщиками турнира, при себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт или права). Вход для болельщиков – бесплатный.

Расписание игр:

4 февраля 2023 года

13.00 Мининский университет - БК “Дзержинск”

15.00 СШОР НГСХА - БК “Автозаводец”

5 февраля 2023 года

10.00 БК “Дзержинск” - БК “Автозаводец”

12.00 Мининский университет - СШОР НГСХА

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина