Состояние нижегородки, которую нашли под мостом на Зеленском съезде, по-прежнему тяжёлое

Сейчас женщина находится в отделении реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 3 февраля, состояние нижегородки, которую нашли под мостом на Зеленском съезде, по-прежнему оценивается как тяжёлое. Такую информацию «Комсомолке» предоставили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Сейчас женщина находится в отделении реанимации и интенсивной терапии медучреждения. А врачи прилагают все возможные усилия для того, чтобы сохранить жизнь пациентке.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем прямо под стенами нижегородского кремля. Проезжавшие мимо водители сначала подумали, что лежащий посреди проезжей части человек мертв, однако позднее очевидцы написали, что девушку забрала «скорая», на вид ей 20-25 лет.

Также мы сообщали, что нижегородские врачи восстановили пациентке нос, откушенный собакой. Пластическую операцию провели челюстно-лицевые хирурги в клинической больнице №39 Канавинского района.

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