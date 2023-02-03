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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:56

Мобильный технопарк «Кванториум» работает на базе дзержинской школы

На занятиях школьники от 12 до 17 лет обучаются по трем основным квантумам
Мобильный технопарк «Кванториум» работает на базе дзержинской школы

Мобильный технопарк «Кванториум» работает на базе дзержинской школы

В Дзержинске на базе школы № 36 работает мобильный технопарк «Кванториум». Под руководством наставников ученики школ №№ 23, 32 и 36 изучают пилотирование и программирование беспилотных летательных аппаратов, трехмерное моделирование, виртуальную и дополненную реальность. Все оборудование, необходимое для занятий, было доставлено в школу в двух перевозных технических лабораториях.

«Это уже не первое наше сотрудничество с мобильным технопарком «Кванториум»: ранее он базировался в школе № 37 и во Дворце детского творчества и также объединял ребят из разных учреждений. Для кого-то эти занятия открывают дверь в мир техники и инженерии, многие ребята уже занимаются на нашей Станции юных техников и хотят больше узнать по своему направлению. Возможно, в будущем они придут работать на наши промышленные предприятия и станут ценными специалистами с хорошей теоретической и практической базой. Поэтому сотрудничество с мобильным «Кванториумом» для Дзержинска остается важным, особенно в этом году, который объявлен Годом педагога и наставника!» – сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

На занятиях школьники от 12 до 17 лет обучаются по трем основным направлениям, или так называемым квантумам. Один из них – «Хайтек» – связан с изучением трехмерного моделирования, прототипирования и изготовлением различных изделий на 3D-принтере. В «ГЕО/АЭРО квантуме», помимо управления беспилотниками, школьники изучают основы картографии, аэро фото- и видеосъемки, а в «VR/IT квантуме» знакомятся с языками программирования и пробуют создавать свои приложения.

«Мы помогаем школьникам расширить свои знания в области географии, информатики, геометрии и других школьных предметов. И, конечно, все попробовать своими руками! Что ребята, или, как мы их называем, «кванторианцы», создадут после завершения цикла занятий – решать только им и их фантазии! Накануне новогодних праздников, например, кто-то изготовил елочные игрушки, кто-то – подарочные боксы, тематический «многоразовый декор», робота, доставляющего сладости, праздничную бутафорию и открытки с дополненной реальностью», – рассказала руководитель мобильного технопарка «Кванториум» Ольга Коновалова.

«Кванториум» будет работать на территории Дзержинска в течение 6 недель. 21 февраля запланировано проведение выставки «Ярмарка идей и технологий», на которой школьники представят свои разработки и покажут, как научились работать на оборудовании. По итогу каждый из них получит сертификат об успешном прохождении курса.

Отметим, что продолжить дополнительное образование в сфере технологий и инженерии школьники Дзержинска могут на Станции юных техников. Среди основных направлений учреждения – авиа-, судо- и автомоделирование, робототехника, начальное программирование и многое другое. Подробная информация доступна на сайте Станции.