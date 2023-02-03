Мобильный технопарк «Кванториум» работает на базе дзержинской школы

В Дзержинске на базе школы № 36 работает мобильный технопарк «Кванториум». Под руководством наставников ученики школ №№ 23, 32 и 36 изучают пилотирование и программирование беспилотных летательных аппаратов, трехмерное моделирование, виртуальную и дополненную реальность. Все оборудование, необходимое для занятий, было доставлено в школу в двух перевозных технических лабораториях.

«Это уже не первое наше сотрудничество с мобильным технопарком «Кванториум»: ранее он базировался в школе № 37 и во Дворце детского творчества и также объединял ребят из разных учреждений. Для кого-то эти занятия открывают дверь в мир техники и инженерии, многие ребята уже занимаются на нашей Станции юных техников и хотят больше узнать по своему направлению. Возможно, в будущем они придут работать на наши промышленные предприятия и станут ценными специалистами с хорошей теоретической и практической базой. Поэтому сотрудничество с мобильным «Кванториумом» для Дзержинска остается важным, особенно в этом году, который объявлен Годом педагога и наставника!» – сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

На занятиях школьники от 12 до 17 лет обучаются по трем основным направлениям, или так называемым квантумам. Один из них – «Хайтек» – связан с изучением трехмерного моделирования, прототипирования и изготовлением различных изделий на 3D-принтере. В «ГЕО/АЭРО квантуме», помимо управления беспилотниками, школьники изучают основы картографии, аэро фото- и видеосъемки, а в «VR/IT квантуме» знакомятся с языками программирования и пробуют создавать свои приложения.

«Мы помогаем школьникам расширить свои знания в области географии, информатики, геометрии и других школьных предметов. И, конечно, все попробовать своими руками! Что ребята, или, как мы их называем, «кванторианцы», создадут после завершения цикла занятий – решать только им и их фантазии! Накануне новогодних праздников, например, кто-то изготовил елочные игрушки, кто-то – подарочные боксы, тематический «многоразовый декор», робота, доставляющего сладости, праздничную бутафорию и открытки с дополненной реальностью», – рассказала руководитель мобильного технопарка «Кванториум» Ольга Коновалова.

«Кванториум» будет работать на территории Дзержинска в течение 6 недель. 21 февраля запланировано проведение выставки «Ярмарка идей и технологий», на которой школьники представят свои разработки и покажут, как научились работать на оборудовании. По итогу каждый из них получит сертификат об успешном прохождении курса.

Отметим, что продолжить дополнительное образование в сфере технологий и инженерии школьники Дзержинска могут на Станции юных техников. Среди основных направлений учреждения – авиа-, судо- и автомоделирование, робототехника, начальное программирование и многое другое. Подробная информация доступна на сайте Станции.